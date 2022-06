Una niña en el Chocó cumplía 9 años, nunca le habían hecho una fiesta y los soldados le llegaron con torta, globos y la festejaron

in

Hombres del Ejército y la Armada le dieron una hermosa sorpresa a una niña que cumplía 9 años de edad.

Los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán llegaron hasta la vereda Despensa Baja, del municipio del Carmen del Darién, siendo uno de los lugares más distantes del departamento del Chocó, con el objetivo de realizarle la primera fiesta de cumpleaños Yohana, una pequeñita que por primera vez celebraría con bombas y platillos su cumpleaños.

Los soldados ahorraron y gestionaron para la celebración

Por medio de un programa radial que se transmite cada semana, para coordinar operaciones militares y reporte de la tropa en el área de operaciones, los soldados del Batallón de Selva N°54, conocieron la historia de Yohana y durante un mes, los uniformados realizaron actividades sociales junto con entidades de la región, familiares y amigos de los soldados, para comprar una silla de ruedas, un televisor y lo necesario para realizar una extraordinaria fiesta en donde incluía el vestido, las bombas, bebidas y por supuesto la torta con una vela que cumplirá sus sueños.

El capitán Jhon Alexander Benavides, oficial de la Fuerza Tarea Conjunta Titán, bajo una gran emoción destacó esta labor como una de las mejores obras que se puede hacer hacia la población civil, las instituciones y las Fuerzas Militares: «Para nosotros es de gran alegría y satisfacción cumplir el sueño de los niños colombianos, Yohana es una niña muy especial para la unidad militar y por esta razón nos unimos para darle esta gran sorpresa a esta pequeña que con seguridad siempre la recordará».

Víctor Manuel León, es el padre de la niña, quien lleno de felicidad, solo tuvo palabras de agradecimiento para los soldados, «con todo mi corazón los recibo, ese bonito detalle que le trajeron a mi niña. Qué Dios me los guarde, me los ampare y me los favorezca donde quiera que pisen y que respiren, Dios esté con ustedes y con nosotros».

Desde su nacimiento, la pequeña Yohana registró graves inconvenientes médicos; con el tiempo, sus padres notaron un problema de crecimiento y movilidad que la menor padecía, enfermedad que fue diagnosticada por los médicos como movilidad reducida y adicional síndrome de Down; situación que le impidió asistir al colegio o realizar actividades que un niño de su edad realiza con normalidad.



