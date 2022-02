Video: Denuncian que a una niña en Bogotá no la dejaron entrar al colegio por no tener tenis blancos

in

Por medio de un video que se ha viralizado en redes sociales, se conoció una denuncia contra un colegio en Bogotá, pues afirman que a una niña no la habrían dejado entrar a clases por no llevar tenis blancos.

¿Le están negando a la niña el derecho a la educación?

Y es que en el video, se ve a la niña llorando a las afueras del colegio, al lado de su padre, quien le reclamó a un hombre que estaba en la puerta del mismo, el por qué no dejaban entrar a su hija a recibir las clases, a lo cual él le responde que: «a la niña en ningún momento se le está negando el derecho a la educación».

Sin embargo, su padre le manifiesta que: «sí le están negando el derecho a la educación, se lo están negando».

Asimismo, el padre enfurecido le dice a este hombre que «esa no es la manera de educar. Respete los derechos de los niños. Respete el derecho a la educación. Tiene toda la indumentaria, por unos tenis blancos le niega el derecho a la educación, no me parece».

Además, el padre de esta menor le recalcó que «usted fue estudiante y usted sabe nuestros papás muchas veces no tenían ni pa’ pagar pensión, pero nos dejaban entrar al colegio. El Manual de Convivencia no puede estar por encima de los derechos de los niños, nunca».

Finalmente, el hombre afirma que los profesores de este colegio le están haciendo bullying a la niña por unos tenis.

Se conoció que el padre de la niña le habría enviado una carta al colegio, donde pedían plazo para poderle comprar los zapatos blancos a la menor, pues no lo habían podido hacer por temas económicos.

