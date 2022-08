A una niña le dispararon en su carita, al parecer, habría sido un compañero del colegio

in

Una niña se salvó de morir luego de recibir un impacto de bala en su rostro, al parecer, le habría disparado un compañero del colegio.

Los hechos se registraron en una casa de un compañero en Nariño, Antioquia. La familia de la menor de 13 años de edad, relata que la niña iba para piscina con sus compañeros pero que antes llegaron a la casa de un compañero, allí uno de ellos sacó un arma.

Cuentan que la menor estaba de espalda cuando en instantes le dispararon, una tía de la menor narró, «no fue un error, él tuvo el tiempo de decirle a la niña: ‘se queda quieta o le disparo’ (…) en ese momento le dio miedo, ella estaba de espaldas y cuando ella sintió que el niño cargo el arma ella se volteó y él le disparó».

Uno de los niños buscó ayuda de un adulto quien en una moto la trasladó a un centro médico de la localidad, cuando la policía llegó al lugar de los hechos, indicó que no encontró quien denunciara el caso y tampoco hallaron el arma.

Los médicos estabilizaron a la niña y la trasladaron a un centro médico de mayor complejidad y ya fue sometida a una cirugía para la extracción de la bala. «Los médicos dicen que el disparo le daño la retina en el ojo», narró la tía de la menor, no obstante, su familia no se rinde y están a la espera de otros médicos y tratamientos para que la niña no pierda en su totalidad la vista ni le queden secuelas por lo ocurrido.

Las autoridades adelantan las investigaciones del caso.

