[FOTO] «O me aportas o te apartas»: Niña de 7 años es admirada por firmeza en carta de San Valentín

En definitiva las nuevas generaciones parecen venir con un nuevo chip, que aparte de sus habilidades con la tecnología, tiene algo que hace que la mayoría de cosas “no les importa”, de verdad parece no importarle lo que piensen de ellos y además van diciendo lo que sienten o piensan sin mucho temor.

Y en cuanto a empoderamiento femenino, más, ahora las mujeres desde niñas saben respetar sus derechos, pensamientos y se las ingenian para conseguir lo quieren.

Como muestra de ello hace poco se hizo viral una carta que una niña de apenas 7 años le escribió a quien sería su enamorado, esta era justo para San Valentín, pero lejos de confesar su amor o “rogar”, esta niña lo que hizo fue dejar varios puntos claros, como quien dice “me tomas o me dejas”

Esto dice la carta:

«Hola, Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores y he llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. Pdsta: me perdiste»

mi prima de 7 años le ha escrito esta joya por San Valentín al chico que no le hace caso pic.twitter.com/U9kID86x8F — (@ManuDiebe) February 13, 2021

Estos son algunos de los comentarios a Valeria:

Estas palabras fuertes y llenas de empoderamiento causaron mucho furor, y la mayoría de los comentarios aplauden la madurez y fuerza mental que tiene esta niña para enfrentar alguien que al parecer no está sabiendo valorarla.

“Valeria, Se comerá el mundo” “¿Por qué no vi yo esta joya antes?” “Dale un besazo a tu prima Valeria y que nunca cambie” “ME ENCANTA, AYUDA, TU PRIMA TIENE MIS RESPETOS Y DESDE ESTE MOMENTO ES MI IDOLA” “Es que esa niña tiene más inteligencia emocional que la mayoría de los tíos que conozco”. “Me encanta su autoestima y respeto” “Tu prima es un diosa”

