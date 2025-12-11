Menú Últimas noticias
    ¡Qué dolor! Niña de 3 años aparece sin vida dentro de un costal en La Guajira

    El hallazgo del cuerpo de una niña de 3 años ha desatado indignación en La Guajira. Esto es lo que se sabe del caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué dolor! Niña de 3 años aparece sin vida dentro de un costal en La Guajira

    Resumen: Una niña de 3 años fue encontrada sin vida dentro de un costal en Mingueo, La Guajira. La comunidad exige justicia mientras avanzan las investigaciones.

    La comunidad de Mingueo, en el municipio de Dibulla, La Guajira, amaneció conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida el pasado 10 de diciembre.

    La menor de edad, identificada como Shelsy Michel, fue encontrada en circunstancias que han generado indignación y un profundo llamado a las autoridades para que esclarezcan lo ocurrido.

    Según versiones recopiladas con los habitantes del barrio El Vivero, la pequeña niña jugaba cerca de su vivienda cuando desapareció sin dejar rastro. De inmediato, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda mientras se difundía el cartel oficial emitido por la Policía.

    El hallazgo que estremeció al pueblo

    En las últimas horas, el cuerpo de la menor fue encontrado dentro de un costal, en una vivienda ubicada a escasos metros de su casa.

    La escena provocó momentos de tensión y desespero entre los habitantes, quienes bloquearon la vía Riohacha–Santa Marta exigiendo justicia y una pronta respuesta de las autoridades.

    Testigos aseguraron haber visto a la menor en compañía de un hombre joven, de piel morena y estatura cercana a 1,70 metros. Aunque la comunidad señala a un residente del sector como posible responsable, por ahora no se han confirmado capturas oficiales.

    El gobernador de La Guajira rechazó el crimen y pidió celeridad en la investigación, resaltando que se trata de “un hecho desgarrador que no puede quedar en la impunidad”.

