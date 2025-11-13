Nikolle Patiño desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Nikolle Patiño Escobar tenía 13 años al momento de su desaparición, ocurrida el 11 de noviembre de 2025 en el barrio Moravia, en Medellín , Antioquia.

Nikolle Patiño Escobar tenía 13 años al momento de su desaparición, ocurrida el 11 de noviembre de 2025 en el barrio Moravia, en Medellín, Antioquia.

La menor presenta rasgos distintivos que podrían ayudar a su identificación, como un piercing en la lengua, un lunar en la mejilla derecha y en el párpado derecho, además de pecas en las mejillas y la nariz.

En el momento de desaparecer, vestía una sudadera azul, una camiseta blanca con mangas azules y tenis negros.

Físicamente, Nikolle tiene contextura delgada, piel blanca y cabello castaño claro, largo y crespo.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes