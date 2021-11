«Me encantó verlo así», nieta de Vicente Fernández reveló que hay una mejoría en su salud

Camila Fernández, hija de Alejandro y nieta del ‘Chente’, reveló algunos detalles del estado de salud Vicente Fernández.

«Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua también, la cabeza… de (responder) sí y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra (la mejoría)», detalló la nieta del artista mexicano.

A más de tres meses de que el cantante fuera hospitalizado y diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, la hija de Alejandro Fernández contó en entrevista para el programa Sale el Sol que su abuelo ha mostrado grandes avances.

«Hemos tratado de visitarlo lo más que podemos, la Navidad a mí me va a tocar por primera vez con mi esposo, pero obviamente voy después al hospital, y si no antes y después», contó la hija de Alejandro luego de visitar a su abuelo.