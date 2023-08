Niegan que alcalde de Miami califique para primer debate de primarias republicanas

Miami, 18 ago (EFE).- Dos asesores del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés) rechazaron este viernes la afirmación de que Francis Suárez, alcalde de Miami y candidato a las primarias republicanas de 2024, cumple con los requisitos para participar en el primer debate de su formación política en Milwaukee (Wisconsin), según informó un diario de Florida (EE.UU.).

Suárez, de 45 años y por ahora el único candidato hispano, había indicado este viernes en X (antes Twitter) que cumplía con "todos los criterios para calificar para el primer debate de primarias" del Partido Republicano.

El alcalde de origen cubano señaló que su campaña para las primarias republicanas de cara a los comicios presidenciales de 2024 "había empezado hace solo unas semanas" y que estaba listo para renovar sus "esfuerzos para contarle a Estados Unidos cómo he usado ideas conservadoras, para convertir a Miami en un brillante ejemplo de lo que puede ser nuestro partido".

Pero este mismo viernes, poco después de su anuncio en X, dos asesores principales del RNC, comité que determina quién participa en el debate del próximo miércoles, refutaron su afirmación y dijeron a The Miami Herald que, de hecho, Suárez "aún no cumplía con los criterios para participar en el primer evento en horario estelar de las primarias presidenciales republicanas de 2024".

Para participar en el debate, que será retransmitido por la cadena Fox News, el RNC había estipulado un mínimo de 40.000 donantes individuales, además de alcanzar al menos un 1 % de intención de voto en las encuestas.

No obstante, el RNC no ha emitido todavía una declaración oficial sobre las afirmaciones de Suárez o qué criterios no ha cumplido el candidato de Miami, precisó The Miami Herald.

Parece que Suárez podría haberse quedado corto en el requisito que atañe a los votos, según la revista Politico.

En su publicación en X, Suárez asegura que le honra "saber que los republicanos de los cincuenta estados han donado a nuestra campaña, casi 50.000 hasta ahora".

El hijo del primer alcalde cubano de Miami, Xavier Suárez, ha destacado en sus discursos de campaña sus políticas exitosas, tales como las "más bajas tasas" impositivas o la reducción de la criminalidad y la mendicidad, de 6.000 habitantes de las calles a tan solo 608, según dijo.

Suárez ha invitado a emular las políticas del expresidente Ronald Reagan (1981-1989), para restaurar la fuerza y la confianza del país, resaltando que "Miami es un ejemplo del legado" del republicano. EFE

Por: EFE