Video: Nicolás Robledo, sexto en el Rally Dakar, primera vez que un Colombiano queda en los 10 primeros de esta difícil carrera

El colombiano Nicolás Robledo, piloto del Rally Dakar en la categoría de cuatrimotos, hizo historia para nuestro país en la competición de rally raid más exigente del mundo al ubicarse 7 en la clasificación general de dicha categoría tras las 12 etapas de la competición.

En esta cuadragésima cuarta edición de la competencia y tercera consecutiva disputada en territorio saudí del primero al 14 de enero, Robledo en representación del equipo Colombia 4×4 de la categoría quads, se conviertió en el primer colombiano en conquistar la lista del top10 de la competencia automovilística.

«Colombia, los sueños son posibles y se vuelven realidad si trabajas por ellos» fue el mensaje del piloto tras su conquista de la medalla finisher que se colgará en el podio del Rally Dakar 2022.

Nicolás Robledo lució la camiseta #182 en la competencia y registró la mejor marcá en la décima etapa donde quedó 6to, seguido de las etapas 11 y 12 donde quedó 7mo.

Finalmente su registro en la general fue de 100H 26′ 41» quedando detras del ganador francés Alexandre Giroud por la diferencia de + 50H 25′ 50» y con una penalidad de 16H 17′ 00».

It’s our passion, it’s our dream, and we are fulfilling it.

That’s what the #Dakar2020 means to Nicolás Robledo, what does it mean for you?

Register Here: https://t.co/Utsebw277P pic.twitter.com/Khsy9gmX2U

— DAKAR RALLY (@dakar) September 27, 2019