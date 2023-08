«Él, para mí, era mi superhéroe… Me dejó sólo»: Nicolás Petro habló sobre lo que sucede con su padre

En la noche del viernes 4 de agosto, el juez 74 de control de garantías de Bogotá ordenó que Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez queden en libertad, con restricciones.

Decido esto, pasando pocas horas, Nicolás Petro, dio sus primeras declaraciones a la revista ‘Semana’, donde habló con Vicky Dávila, sobre todo lo que está enfrentando, pero en especial en la relación con su padre Gustavo Petro.

En dicha entrevista, Nicolás Petro se refirió al distanciamiento con su papá, «La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses. Me duele porque, independientemente de todos los errores que cometí, porque yo reconozco que cometí errores, un padre siempre debe estar ahí», dijo al medio mencionado.

Según lo que expresa el hijo del presidente, se siente muy solo, e incluso menciona que las situaciones difíciles que ha estado enfrentando y que enfrenta, lo han hecho sentir depresión.

“independientemente de todo, porque sí está bien el cargo, la política, etcétera, pero lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo, Vicky. Y más esta semana cuando me mostraron unas declaraciones en las que él dijo, más o menos, que no me arrodillara ante el verdugo y, pues, la lectura obviamente es que me inmole por él y por la causa.”

Referente al escándalo que estalló por las denuncias de Day Vásquez también en SEMANA, Vicky le recuerda que su papá Gustavo Petro, dio una entrevista y dijo: “Yo no lo crie, por esto hubo críticas, burlas, memes. Durante todos estos meses he querido saber qué sintió usted con esa frase”. Le pregunta la directora del medio.

Ante esta pregunta tan profunda, Nicolás responde que le provocó mucha tristeza y que incluso llegó a llorar.

“Es de las cosas que me han causado una de las más grandes tristezas de mi vida, ¡ independientemente de cómo sucedieron los hechos…Ese para mí fue un golpe mucho más duro que la misma entrevista (de Day en SEMANA). Muchísimo más duro. Empecé a vivir un periodo de depresión muy fuerte. Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daysuris. Independientemente de cómo terminó nuestra relación, fue una persona que vivió conmigo durante cuatro años, pero ese es otro tema. Yo a ella nunca la maltraté. Sí hice muchas cosas, las hice para que ella fuese feliz, pero bueno”.

Así mismo, el hijo del presidente, asegura que referente a que no lo crío, es porque fue abandonado con su madre cuando era un recién nacido, hechos, que según él repercuden en todas las situaciones que ha tenido que enfrentar en su vida.

«Es que si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él». Contó Nicolás.

Vea más noticias de Colombia.