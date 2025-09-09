El tenista colombiano Nicolás Mejía se quedó con el subcampeonato del Challenger de Estambul al caer en la final de este domingo, 7 de septiembre, ante el eslovaco Alex Molcan con parciales de 6-7 y 2-6.

Este es el segundo resultado destacado para el colombiano en un torneo Challenger en lo que va del 2025, después de haber conseguido el título en el Challenger de Savannah.

Gracias a su actuación en Estambul, Mejía se ha reubicado entre los 200 mejores del ranking ATP.

El recorrido de Mejía en el torneo comenzó con una victoria en la ronda de 32 contra Ilya Ivashka, quien se retiró del partido.

Posteriormente, en octavos de final, el colombiano superó un desafiante partido de dos horas y media contra el checo Marek Gengel, con parciales de 7-6 (10), 3-6 y 6-2.

¡Orgullo colombiano! Nicolás Mejía se corona subcampeón del Challenger de Estambul

En los cuartos de final, Mejía se impuso al eslovaco Milos Karol con un marcador de 6-2 y 7-6 (7).

Finalmente, en las semifinales, derrotó de manera contundente al italiano Luca Potenza por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora de juego.

Tras su destacada participación, Nicolás Mejía se prepara para un nuevo desafío con el equipo nacional de la Copa Davis.

El próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Colombia se enfrentará a Eslovaquia en Bratislava por el Grupo I Mundial.

El ganador de este encuentro tendrá la oportunidad de disputar las qualifiers del Grupo Mundial el próximo año.

Más noticias de Deporte