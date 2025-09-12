NICOLAS CARO VALENCIA
Nicolás Caro desapareció en Medellín

Resumen: Nicolás Caro Valencia, un hombre de 27 años, fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre de 2025 en el barrio Conquistadores, sector Samein, en Medellín, Antioquia.

Nicolás Caro Valencia, un hombre de 27 años, fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre de 2025 en el barrio Conquistadores, sector Samein, en Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Nicolás vestía una sudadera azul, una camiseta a rayas azules con una raya café, y chanclas grises de la marca Crocs.

En cuanto a sus características físicas, tiene contextura delgada, piel blanca, y cabello largo de color rubio oscuro. Su rostro es redondo, con nariz achatada, ojos pequeños de color verde oliva, y labios medianos.

