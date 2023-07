Vídeo: Nicolas Cage «ve su cameo en Flash y lamenta lo mal que le fue a la película»

in

El actor Nicolas Cage, compartió un video del momento en que vio su cameo en The Flash por un e mail.

Que usted aparezca en una película y no sepa es algo curioso; pero que eso le pase a Nicolas Cage es una noticia de entretenimiento. A través de un e mail de Henry Cavill en el que hablaba de «Secreto Cameo Spoiler» que le envío a Cage, éste no había visto «The Flash» y su cameo en ella como «Superman» haciendo referencia a que el actor en los años 90 fue el Hombre de Acero por varios meses con cabello y usando el traje para una película que nunca se vio, la cual iba ser dirigida por Tim Burton. Fue al argentino Andrés Muschietti que en su guión de The Flash se le ocurrió en los Multiversos del personaje, le hiciera un homenaje a todos los personajes de DC y quiénes habían sido Superman en el cine y la TV. En un instante de la misma, se recrea ese momento en Cage interpretó al hijo de Jor-El por lo que el actor dice en el vivo de su lectura: por fin soy el hijo de …. mi vida está completa». Pero si lamenta que este película lamentablemente «una $%&!!/#$%$«.

NICOLAS CAGE EN VIVO VIO SU CAMEO

El Dato: A la fecha de este articulo The Flash ha recaudado $107.7 millones de dólares en USA + $160.4 millones de dólares en taquilla internacional para un TOTAL de $268.1 millones de dólares. Un fracaso si se tiene en cuenta que la película costó $200 millones de dólares + un estimado de $100 millones en promoción y marketing de la misma. Warner Bros. Pictures esperaba recaudar más de $400 millones de dólares.

