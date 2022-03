Nicolás Arrieta se disculpó con Elianis Garrido tras ‘raye’ por un meme

El creador de contenido Nicolás Arrieta compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde se puede observar el rostro de distintos influencers, la imagen sería un meme que hicieron y el influencer al parecer la compartió con sus suguidores.

Nicolás Arrieta sale solo en medio de mar, y los creativos de las redes sociales aprovecharon para ‘pegarle’ el rostro de Yeferson Cossio, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, Yina Calderón, La Liendra y Elianis Garrido.

“Dizque tiburones, jajajaja no respetan hijue…”, escribió Arrieta en el pie de foto del post, donde más de un seguidor tuvo opiniones dividas y se burló.

Elianis Garrido fue una de las ‘famosas’ que se refirió a la imagen.

“Yo no hago concursos. No compro seguidores y no pago por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún ‘regalo’ o ‘premio’ a cambio de nada en mis redes. Mi contenido y seguidores son orgánicos por mi contenido y carrera. No vendo ‘shows’, ni vivo ‘cazando’ polémicas con ningún ‘influencer”, dijo la presentadora del programa ‘Lo sé todo’ en el post.

“Si tienes alguna duda, queja, reclamo, comentario, acusación legal o duda, puedes escribirme de forma directa y te contacto con mi abogada con todo el cariño. Antes de usar mi cara en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción”, agregó Elianis.

Nicolás Arrieta se disculpó con Elianis Garrido

“Yo no necesito tu cara para subir seguidores, mira mis otras publicaciones jajaja o sea, yo no sé por qué te metieron ahí, de pronto por lo que publicas en tu programa, ni sabía que eras tú, no me acordaba de ti”, escribió Arrieta en un comentario.

“Ella cree que me estoy haciendo famoso y consiguiendo interacciones por un meme que alguien publicó y yo repliqué. Si alguien sabe de alguna estafa que ella, presuntamente, haya hecho, que nos cuente. Yo lo dudo que se preste para esas cosas”, agregó.