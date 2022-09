Nicolás Alcocer, hijo de Verónica Alcocer, fue adoptado por Gustavo Petro

in

Nicolás Alcocer, hijo biológico de la Primera Dama, Verónica Alcocer, anunció desde sus redes sociales que ahora es hijo adoptivo del Presidente de la Republica, Gustavo Petro.

Según el trino del joven, la adopción ya se hizo efectiva y agradeció a su padre por haberlo acogido y criado desde pequeño.

Lea también:

«Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá», mencionó Nicolás.

Nicolás, el hijo de Verónica Alcocer, es adoptado por Gustavo Petro.

Para leer más noticias, clic aquí.