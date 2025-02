Nicolás Albeiro Echeverry se defiende y asegura que no ha hecho lobby pidiendo puestos en la Dian

El senador Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, del Partido Conservador, emitió un comunicado a la opinión pública rechazando categóricamente las afirmaciones que lo vinculan a un supuesto lobby para la asignación de un cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Echeverry, quien se ha caracterizado por su postura crítica frente al Gobierno Nacional y sus decisiones, negó conocer a la persona mencionada como su «recomendado» y aseguró no haber tenido contacto alguno con el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, hoy Ministro de Comercio.

«Aclaro que NO conozco a la persona que mencionan como mi supuesto recomendado, nunca me he reunido con el entonces director de la entidad, Luis Carlos Reyes, hoy Ministro de Comercio, tampoco le he escrito en ningún momento, ni he tramitado nada que no sea oficial y asuntos propios de mi cargo como Senador», afirmó Echeverry en su comunicado.

El senador conservador denunció que estas publicaciones buscan desviar la atención de los verdaderos problemas del país y desacreditar a la oposición mediante una «cortina de humo». Echeverry reiteró que su labor parlamentaria se ha centrado en defender el Estado Social de Derecho, la democracia participativa, la descentralización y el fortalecimiento del tejido social y empresarial.

Ante estas acusaciones, el senador Echeverry anunció que evaluará con sus abogados las acciones legales necesarias para defender su buen nombre y exigir que se excluya su nombre de esta «lista infundada».

Cabe recordar que Echeverry ha sido un férreo opositor a las reformas propuestas por el Gobierno, votando negativamente las reformas pensional, de salud, laboral y política. Además, ha denunciado irregularidades en temas como la contratación de pasaportes y cédulas de extranjería, el manejo de la seguridad y el orden público, y la política de paz total.