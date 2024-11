Nicky Jam «responde al embrujo de café» de Aleska Génesis sorprendido y con incredulidad de lo que hacía su ex novia.

Fue en una entrevista de Enrique Santos y Show que al cantante, se le preguntó acerca del embrujo para amarrar hombres que practicaba Aleska Génesis su pareja por un tiempo. «Para, para por favor Enique» dijo Nicky Jam quien antes había confesado que no es de los que ve televisión así que no sabía de la afirmación. «Lo catalogó el terror del bien ya que se conocieron por redes sociales». Algo que si afirmó es que ha visto segmentos de la Casa de los Famosos en su celular en redes. Donde «Aleska ha dicho que Jam la trató como una Princesa«. Un caballero siempre «en cada concierto me decía que era el amor de su vida, yo tenía la autoestima por el suelo». El cantante reconoció que la extraña porque para él «siempre va a extrañar a la gente que ha estado en su vida«.

Pasando a las imágenes de la piscina donde Aleska mencionó lo de «las gotitas de orina en el café de la mañana», Nicky Jam fue claro «Yo no tomo café«. A lo que Santos presentador del show atinó «por eso fue que no le funcionó. «Yo solo quiero un poco de café» cantó Jam y Santos, quien replicó que no sea de Aleska. Finalmente, Nicky, le envió un saludo con bendiciones.

La entrevista finalizó con elogios de Nicky Jam por Karol G y Shakira a quienes respeta por su trabajo además mencionó el amor por Medellín. Recordando que vio crecer a Karol y Maluma entre otros. Donde habla que hay que bajar la toxicidad de comentarios y el mundo necesita un abrazo.

Nicky Jam en el Show de Erique Santos (Minuto 9:15 al 17:22)



