Resumen: Nicky Jam sorprendió a los usuarios de Bogotá al subirse a TransMilenio durante un recorrido por la ciudad previo a su concierto en el Estadio El Campín. El artista interactuó con pasajeros, se tomó fotos y cantó fragmentos de sus éxitos dentro del sistema de transporte, generando sorpresa entre quienes coincidieron con él. La experiencia fue registrada en video por varios usuarios y rápidamente se viralizó en redes sociales.

¡Nicky Jam en TransMilenio! El cantante sorprendió a los pasajeros, se tomó fotos y hasta les cantó

La rutina habitual de los usuarios de TransMilenio en Bogotá se vio alterada este miércoles 13 de mayo, luego de que el cantante puertorriqueño Nicky Jam apareciera de forma inesperada utilizando el sistema de transporte público de la capital.

El artista, uno de los exponentes más reconocidos del reguetón a nivel internacional, fue visto en distintos puntos de la ciudad, generando sorpresa entre transeúntes y pasajeros que coincidieron con él durante su recorrido.

De acuerdo con los reportes y videos difundidos en redes sociales, el intérprete se movilizó dentro del sistema masivo de transporte como parte de una actividad previa a su presentación en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, programada para el próximo 6 de junio.

Recorrido entre estaciones, fotos y sorpresa total

El cantante inició su trayecto en el sector del Portal El Dorado, donde fue reconocido por varios usuarios antes de abordar un articulado. Posteriormente, continuó su desplazamiento hasta la zona de El Campín, uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Durante el recorrido, Nicky Jam interactuó con pasajeros, se tomó fotografías y compartió momentos con quienes no esperaban encontrarlo en un entorno cotidiano como el transporte público.

Las imágenes que circularon muestran al artista dentro del articulado, rodeado de fanáticos que reaccionaron con asombro al verlo cantar fragmentos de sus éxitos mientras avanzaba por la ruta.

La experiencia rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la cercanía del cantante con el público y la sorpresa del momento.

“Nunca me había montado”: la experiencia del artista en la ciudad

El propio Nicky Jam expresó su reacción frente a la vivencia en Bogotá, asegurando que fue una experiencia nueva para él. En medio de su interacción con el público, manifestó:

«Contento, muy contento, muy animado con el público, me encanta interactuar con el público, el TransMilenio fue toda una experiencia, nunca me había montado. Y nada, contento de estar aquí en Bogotá, yo no quería solamente venir a hacer un concierto, quería compartir con la gente de Bogotá antes de.»

El artista también explicó que su presencia en la capital no solo está relacionada con su próximo concierto, sino con el deseo de tener un acercamiento directo con sus seguidores.

De acuerdo con lo que relató, su llegada a Bogotá también responde a invitaciones y participación en eventos musicales recientes en el país, donde ha tenido contacto constante con el público colombiano.

Antesala de su concierto en El Campín

La visita de Nicky Jam a Bogotá hace parte de la previa de su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, programado para el 6 de junio de 2026, uno de los eventos más esperados por los seguidores del reguetón en la capital.

El artista ha señalado en diferentes espacios que este show representa un momento importante en su carrera, ya que reúne parte de los éxitos que lo posicionaron como una de las figuras más influyentes del género urbano.

La expectativa en torno al concierto ha crecido en las últimas semanas, especialmente tras sus recientes apariciones públicas en la ciudad y su cercanía con los fanáticos.

Por ahora, su paso por el sistema de transporte bogotano se suma a los momentos que han generado conversación en redes sociales, donde su recorrido en TransMilenio continúa siendo tendencia entre los usuarios.