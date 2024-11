La cantante argentina Nicki Nicole rompió el silencio y confirmó que dejó a Peso Pluma.

Por medio de redes sociales, Nicki Nicole confirma que terminó su noviazgo con Peso Pluma luego de que él fuera grabado en compañía de una misteriosa mujer en un casino de Las Vegas, Estados Unidos.

El video se conoció en la últimas horas, sin embargo, fue grabado después del Super Bowl, evento al que Nicki no pudo acompañarlo debido a compromisos laborales.

Así confirmó Nicki Nicole que dejó a Peso Pluma

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, publicó Nicki Nicole en sus historias de Instagram y en Twitter.

Al mediodía de este martes 13 de febrero dejó claro que estaba sorprendida por la infidelidad Peso Pluma.

Por el momento Peso Pluma no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Antes de que Nicki Nicole anunciara el fin de su relación amorosa, eliminó todas las fotos de redes sociales donde salía con Peso Pluma.

Es de anotar que, la pareja hizo pública su relación alrededor de hace tres meses.

