Polémica declaración de Nicki Minaj a las que le respondió la Casa Blanca

Luego que la rapera afirmara que un amigo de su primo se volvió impotente tras vacunarse contra el covid, la Casa Blanca se ofreció a organizar una llamada telefónica entre Nicki Minaj y uno de sus médicos.

A través de redes sociales, Minaj aseguró que de la Casa Blanca la había contactado a raíz de sus tuits sobre algunos de los posibles efectos secundarios que produciría la vacuna.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo a periodistas que sólo se le ofreció una llamada con fines educativos.

«Como lo hicimos con otras personas, ofrecimos a Nicki Minaj una conversación telefónica con uno de nuestros médicos para responder sus preguntas sobre la seguridad y eficacia de la vacuna», dijo el funcionario.

La rapera desató una polémica luego de que dijera que no asistió a la Met Gala, que convocó a numerosas famosos en Nueva York esta semana, debido a que se exigía a los asistentes estar vacunados.

Según ella, un amigo de su primo en Trinidad y Tobago sufrió una inflamación de los testículos tras ser vacunado, lo cual fue refutado por el ministro de Salud de ese país.

I never cited that as a reason I didn’t get vaccinated. The lie is so funny/entertaining tho. I’d say smthng mean to this lady but I rlly like Stephen Colbert. 😅 #SuperBalls https://t.co/DyvAXq40Mc

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021