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    Nic Esloder Torres desapareció en Puerto Berrío

    Fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre en el área urbana de Puerto Berrío

    Publicado por: Juan Manuel

    NIC ESLODER
    Nic Esloder Torres desapareció en Puerto Berrío

    Resumen: Nic Esloder Torres Cano, de 31 años, desapareció el 10 de septiembre de 2026 en el área urbana de Puerto Berrío, Antioquia. Al momento de su desaparición tenía contextura mediana, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello era corto, liso y negro, con calvicie frontal, ojos negros medianos, nariz recta y barba y bigote cortos, despoblados, con barba tipo candado.

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    Nic Esloder Torres Cano, de 31 años, desapareció el 10 de septiembre de 2026 en el área urbana de Puerto Berrío, Antioquia. Al momento de su desaparición tenía contextura mediana, rostro ovalado y piel trigueña. Su cabello era corto, liso y negro, con calvicie frontal, ojos negros medianos, nariz recta y barba y bigote cortos, despoblados, con barba tipo candado.

    Como señas particulares, tiene varios tatuajes: en la parte posterior del antebrazo derecho lleva el nombre “Patricia”; en la mano izquierda tiene un dibujo de tres cruces, y en la mano derecha, dos manos en oración. También presenta una cicatriz en la tibia de la pierna derecha, producto de una cortada con una pulidora, y un lunar entre el pecho y el ombligo con apariencia similar al mapa de Colombia. Además, tiene un piercing plateado al lado izquierdo, sobre el labio inferior.

    Al momento de desaparecer vestía una cachucha negra con una aleta verde en la parte inferior, un chaleco negro, pantalón camuflado y botas tobilleras cafés marca Kondo. Estas características físicas, tatuajes, cicatrices, lunar, piercing y prendas de vestir pueden ser útiles para facilitar su identificación y aportar información que ayude a establecer su paradero.

    1 VOLANTE DESAPARECIDO NIC ESLODER

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