Resumen: La Aeronáutica Civil reafirmó su compromiso con el restablecimiento total del servicio y confirmó que ya se adelantan mesas de trabajo conjuntas con las entidades propietarias de los predios. El objetivo es intervenir los obstáculos naturales de manera inmediata

¡Ni vuelos nocturnos, ni con mal tiempo! Aerocivil restringe operaciones en el aeropuerto de Arauca

Minuto30.com .- La Aeronáutica Civil anunció este viernes, 17 de abril, una serie de medidas restrictivas inmediatas para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de la ciudad de Arauca, priorizando la seguridad operacional de las aeronaves y sus pasajeros.

De acuerdo con el análisis técnico emitido por la entidad a través del NOTAM C1534, a partir de la fecha la terminal aérea operará exclusivamente bajo condiciones visuales. En consecuencia, quedan estrictamente suspendidas las siguientes operaciones:

Vuelos nocturnos.

Operaciones por instrumentos.

Aterrizajes en condiciones meteorológicas adversas o de mal clima.

La causa de la restricción

La decisión preventiva responde al hallazgo de árboles que superan los límites de altura permitidos en las zonas de aproximación a la pista, lo que representa un riesgo inminente. Según detalló la Aerocivil, estos obstáculos se encuentran ubicados en predios externos a la autoridad aeronáutica, específicamente en terrenos bajo la jurisdicción de la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Arauca y la Brigada 18 del Ejército Nacional.

Afectación a viajeros e itinerarios

Dado que estas restricciones impactan directamente los márgenes de seguridad de los procedimientos de vuelo, la autoridad advirtió que las aerolíneas podrán adoptar medidas operativas, tales como la reprogramación de itinerarios o la suspensión temporal de algunas rutas.

Por lo tanto, se hace un llamado urgente a los pasajeros con tiquetes adquiridos o vuelos programados para que se pongan en contacto con sus respectivas aerolíneas y verifiquen la información actualizada de sus trayectos.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reafirmó su compromiso con el restablecimiento total del servicio y confirmó que ya se adelantan mesas de trabajo conjuntas con las entidades propietarias de los predios. El objetivo es intervenir los obstáculos naturales de manera inmediata y minimizar la afectación a la conectividad aérea del departamento de Arauca, bajo la premisa de que “la seguridad no se negocia”.

Comunicado de la Aerocivil