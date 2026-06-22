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Resumen: Frente a las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el preconteo, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte oficial de tranquilidad institucional, desestimando la existencia de un fraude sistemático.

Ni reconteo de votos del exterior ni fraude sistemático: autoridades respaldan la transparencia de las elecciones

Minuto30.com .- Al término de la comisión interinstitucional poselectoral, las principales autoridades electorales y de control del país entregaron un balance oficial sobre la jornada de votación, descartando solicitudes de reconteo y desestimando las denuncias de fraude generalizado.

No habrá reconteo voto a voto en el exterior

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, respondió directamente a la solicitud elevada por la campaña del excandidato presidencial Iván Cepeda, descartando la posibilidad de abrir las urnas en el extranjero.

Quiroz aclaró la normatividad técnica del proceso para los sufragios internacionales:

“El escrutinio se realiza con las actas que realizan los cónsules de la votación de ocho días. Nosotros no lo hacemos con los votos, sino con las actas que entregan los delegados de la Registraduría. Siempre ha sido así y será el CNE el que consolide la votación en el exterior”.

⚖️ Procuraduría responde a las dudas del presidente Petro

Frente a las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el preconteo, el procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte oficial de tranquilidad institucional, desestimando la existencia de un fraude sistemático.

“No hay información que tenga la prueba suficiente para señalar que hubo trampa o fraude. Fue un proceso electoral claro, idóneo y bien llevado”, puntualizó el jefe del Ministerio Público.

👁️ Postura de la MOE frente a delitos electorales

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), entregó un balance matizado. Si bien la funcionaria reconoció que durante la jornada se identificaron indicios de compra de votos, fue enfática en aclarar que se trató de hechos aislados que no comprometen la legitimidad general del proceso democrático a nivel nacional.