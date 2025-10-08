¡Ni se pueden mover! Denuncian presunto maltrato a dos caballos con sobrepeso de carga

Resumen: La incapacidad de los animales para avanzar con el peso ha sido calificada como un acto de crueldad. Los ciudadanos están pidiendo la intervención inmediata de las autoridades competentes

Minuto30.com .- Un video que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales está generando una fuerte indignación entre los usuarios, al mostrar el presunto maltrato y sobrecarga de dos caballos en una carretera de Antioquia.

El hecho se registró en la antigua vía al mar por Boquerón, en la carretera que conecta a Medellín con el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

En las imágenes, se observa claramente a dos caballos que, según la denuncia, son víctimas de sobrepeso y tienen serias dificultades para mover la pesada carga que transportan. La carga se compone principalmente de largos estacones de madera.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La incapacidad de los animales para avanzar con el peso ha sido calificada como un acto de crueldad. Los ciudadanos están pidiendo la intervención inmediata de las autoridades competentes para identificar a los dueños de los animales e iniciar las acciones legales por maltrato animal.

Aquí más Noticias de Medellín