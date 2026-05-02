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    ¡Ni fue espontáneo ni fue por indignación! Estallido Social del 2021 fue un plan criminal sistemático

    Aunque los organizadores quisieron hacer pasar el “Estallido social” como “indignación pura” fue un plan maquiavélico planificado, según revelan las pruebas

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de EFE/ Pablo Rodríguez/ilustrativa
    ¡Ni fue espontáneo ni fue por indignación! Estallido Social del 2021 fue un plan criminal sistemático

    Resumen: Tras evaluar el material probatorio, la justicia concluyó que detrás de los desmanes más graves operaba una estructura criminal con objetivos claros.

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    Minuto30.com .- Un reciente y trascendental fallo emitido por el Tribunal de Bogotá le ha dado un vuelco a la narrativa sobre las protestas del Paro Nacional de 2021. De acuerdo con la decisión judicial, los fuertes disturbios que sumieron a la capital en el caos durante el denominado ‘Estallido Social’ no fueron un evento completamente espontáneo ni producto exclusivo de la indignación ciudadana.

    Tras evaluar el material probatorio, la justicia concluyó que detrás de los desmanes más graves operaba una estructura criminal con objetivos claros.

    ¿Qué revela la decisión judicial?

    El fallo detalla tres puntos fundamentales que desmienten la teoría de un estallido puramente social y sin liderazgo:

    Alianzas criminales: La justicia determinó que el nivel de destrucción evidenciado en la ciudad fue orquestado y planeado meticulosamente en alianza con grupos ilegales.

    Estructura jerárquica: Las personas implicadas en el vandalismo no actuaban al azar o llevados por la emoción del momento. Según el Tribunal, operaban siguiendo órdenes estrictas bajo un “mando unificado”, demostrando una organización de líderes bien definida.

    Blancos sistemáticos: El propósito principal de estos grupos no era la protesta pacífica, sino ejecutar ataques constantes y sistemáticos contra dos objetivos principales: los uniformados de la Policía Nacional y la infraestructura del sistema de transporte masivo TransMilenio.

    El Tribunal de Bogotá concluyó que detrás del caos, los bloqueos y la destrucción registrada durante 2021, operó una organización criminal con un plan estructurado, la cual se infiltró y aprovechó el escenario de las manifestaciones legítimas para generar terror, zozobra y daños incalculables en la ciudad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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