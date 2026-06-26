Isabel Zuleta en vivo, en el momento que debía estar compareciendo ante la Corte Suprema por que se habría extralimitado en un allanamiento a la celda de Pipe Tuluá, asumiendo funciones de autoridad judicial y penitenciaria

Resumen: Por ahora, la justicia tendrá que fijar una nueva fecha para escucharla. Solo queda esperar que ese día la senadora no tenga programada otra "gira internacional"

¡Ni falso en vivo ni entrevista remota! La «plantada» de Isabel Zuleta a la Corte Suprema para salir en vivo por RTVC

Minuto30.com .- La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, parece haber redefinido el concepto de «agenda internacional. Mientras la Corte Suprema de Justicia la esperaba a primera hora de la mañana para que rindiera cuentas en un delicado proceso penal, la congresista envió una excusa por un supuesto viaje al exterior. Curiosamente, su «vuelo» aterrizó en directo en la televisión nacional.

La excusa, el plantón y la entrevista

La cita era ineludible —o eso creía el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción—. La diligencia estaba programada para la mañana del viernes 26 de junio en Bogotá, pero el despacho recibió un escrito de la congresista solicitando el aplazamiento por un desplazamiento fuera del país.

El problema de las excusas es cuando la televisión en vivo te desmiente. A la misma hora en la que Zuleta debía estar sentada frente al alto tribunal, apareció cómodamente en una entrevista en directo por la señal de RTVC.

Y no es que haya sido un «falso en vivo», ni una entrevista remota; la congresista se encontraba en el set del programa «El calentao informativo» en las instalaciones de RTVC, en la ciudad de Bogotá.

Como era de esperarse, la acrobacia mediática generó un profundo malestar en la Corte Suprema, que ahora deberá reprogramar la diligencia mientras procesa la curiosa noción de «viaje» de la senadora.

¿De qué se escondía? El expediente ‘Pipe Tuluá’

La Corte no la citó para hablar de rating, sino para avanzar en una indagación preliminar que arrancó en diciembre pasado. El tribunal busca establecer qué hacía exactamente la senadora durante un allanamiento del CTI en la cárcel La Picota en julio de 2025.

El procedimiento se realizó en la celda de Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, temido cabecilla de la banda La Inmaculada.

Durante el operativo, el criminal entregó un arma de fuego que, según las investigaciones, iba a ser utilizada para asesinar a alias ‘Araña’, disidente de las Farc y nombrado por Petro como negociador de paz, quien estaba capturado en Bogotá.

La Sala de Instrucción necesita determinar si la congresista simplemente estaba de espectadora pasiva o si se extralimitó asumiendo funciones de autoridad judicial y penitenciaria, liderando un operativo que legalmente no le corresponde.

Un historial de polémicas carcelarias

El episodio de La Picota no es el único dolor de cabeza penitenciario que persigue a la senadora. Su nombre se ha vuelto recurrente cuando se habla de cárceles en Colombia, acumulando un expediente que incluye:

Denuncias por presiones: La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, la señaló por presuntamente presionar para frenar operativos de control del Inpec en las prisiones.

El famoso «tarimazo»: Su cuestionada participación en un evento público que mezcló al Presidente de la República con reclusos.

Parranda en la cárcel: Las investigaciones por la celebración de una fiesta vallenata en el interior del penal de Itagüí, amenizada nada menos que por el cantante Nelson Velásquez.

¿Siguiendo los pasos de Martha Peralta?

Por ahora, la justicia tendrá que fijar una nueva fecha para escucharla. Solo queda esperar que ese día la senadora no tenga programada otra «gira internacional» por los canales de televisión o en su defecto le termine pasando lo de la senadora Martha Peralta, quien aplazó en al menos dos veces su indagatoria ante la corte, citada por otro caso, y al notar la magistrada Cristina Lombana que la congresista «no tenía tiempo» expidió «orden de captura» y pudiera así abrir «un huequito en la agenda» para comparecer.