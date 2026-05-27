Resumen: Ricardo Roa estará retomando las riendas de Ecopetrol a finales de julio, es decir, faltando poco más de una semana para que se efectúe el cambio de gobierno

¡Ni es en mayo, ni es en junio! Ricardo Roa aplaza su regreso «remunerado» a Ecopetrol

Minuto30.com .- La Junta Directiva de Ecopetrol confirmó en las últimas horas una modificación en el cronograma de reintegro de su presidente, Ricardo Roa. Aunque se tenía previsto inicialmente que el alto ejecutivo retomara sus funciones el próximo 27 de junio, su regreso se pospondrá hasta finales del mes de julio.

El motivo de la extensión

La decisión de postergar su reintegro obedece a una incapacidad médica presentada por Roa el pasado martes. Esta condición de salud obliga a extender por 30 días el periodo en el que estará alejado de sus labores al frente de la compañía estatal más importante del país.

El estado administrativo de sus ausencias se ha desarrollado de la siguiente manera:

Vacaciones: El funcionario acaba de cumplir con un periodo de descanso previamente aprobado por la junta.

Incapacidad: La novedad médica se presentó justo antes del cambio de estado laboral.

Licencia no remunerada: Estaba programada para iniciar este 27 de mayo, pero tuvo que ser aplazada para darle prioridad a la solicitud y fuero médico.

El trasfondo judicial y el panorama político

Cabe recordar que la salida temporal de Ricardo Roa fue avalada por la Junta Directiva en medio de un complejo panorama judicial. Actualmente, el presidente de Ecopetrol se apartó de su cargo para atender dos procesos de investigación en su contra:

Presuntas irregularidades y violación de topes en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la cual Roa se desempeñó como gerente.

La polémica investigación en torno a la adquisición de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Con este nuevo calendario de incapacidad y licencias, Ricardo Roa estará retomando las riendas de Ecopetrol a finales de julio, es decir, faltando poco más de una semana para que se efectúe el cambio de gobierno en la Casa de Nariño.