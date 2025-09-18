Resumen: Un niño de 8 años resultó gravemente herido por una bala perdida en el barrio Villa Liliam de Medellín. El menor fue trasladado a tres hospitales, debido a la gravedad de la heridas y está siendo atendido actualmente en uno de primer nivel.

¡Ni en la casa se puede jugar tranquilo! Bala perdida en Villa Liliam impactó a un niño de 8 años

Minuto30.com .- Un lamentable hecho conmociona al barrio Villa Liliam, en el oriente de Medellín, donde un niño de tan solo 8 años resultó herido de gravedad por una bala perdida. El suceso, que ocurrió la noche del 17 de septiembre, ha dejado a la comunidad en shock y ha encendido las alarmas de las autoridades.

Según el relato de testigos, el menor se encontraba jugando en la sala de su casa cuando de repente gritó. Al ir a ver lo que había sucedido, lo encontraron con una grave herida en la cabeza. De inmediato, el niño fue trasladado a la unidad intermedia de Buenos Aires, pero debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser remitido a un segundo Hospital de Medellín para una mejor atención.

Sin embargo, ante la gravedad de la lesión, el menor fue trasladado a un tercer hospital, este de primer nivel, donde está siendo atendido.

Versiones extraoficiales aseguran que la herida fue causada por una bala perdida, un riesgo constante donde el conflicto armado y la inseguridad no dan tregua.

Las autoridades de infancia y adolescencia acudieron al centro asistencial, acompañando a la familia del menor y adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

