Resumen: Andrea Valdiri celebró los 15 años de su hija Isabella en Cartagena con una serie de sorpresas que incluyeron serenata, decoración especial y la entrega de un exclusivo reloj Cartier que, según versiones, no se conseguía en Colombia. La joven reaccionó entre lágrimas y abrazos, mientras la influenciadora acompañó el obsequio con un mensaje sobre el valor del tiempo y los momentos compartidos.

¡Ni en Colombia se conseguía! El costoso y exclusivo regalo de Andrea Valdiri a su hija por sus 15 años

El cumpleaños número 15 de Isabella, hija mayor de Andrea Valdiri, se desarrolló entre detalles cuidadosamente preparados, un viaje especial y un obsequio de lujo que la creadora de contenido decidió revelar públicamente a través de sus redes sociales.

La fecha oficial fue el 3 de marzo. Para la ocasión, madre e hija se trasladaron a Cartagena, ciudad en la que también se realizará la celebración principal en los próximos días. Desde allí, la empresaria compartió parte de la experiencia previa al evento social.

El contexto del regalo

En sus historias de Instagram, la influenciadora explicó cómo surgió la idea del obsequio principal. Según relató, días antes notó que Isabella estaba entusiasmada con la posibilidad de adquirir un reloj de alta gama. A partir de ese momento decidió adelantarse y conseguirlo ella misma.

“Bueno les voy a comentar un poquito cómo me tocó correr con este detalle”, expresó al referirse al proceso de compra.

La pieza elegida pertenece a la firma francesa Cartier. De acuerdo con lo mostrado por Valdiri, se trata de un modelo clásico con correa negra y estructura dorada. Al describirlo, señaló: “ella lo quería en negro, delicado como ella, Isa es super sobria, ella no es tan aletosa como la madre”.

De acuerdo con medios nacionales, el reloj correspondería al modelo Baignoire, una pieza elaborada en oro y complementada con zafiro, acero y correa en piel de becerro. Según los precios publicados por la marca, estos relojes pueden oscilar entre los 17 y los 700 millones de pesos colombianos, dependiendo del diseño y los materiales. En el caso del modelo señalado, su valor sería de aproximadamente 43 millones 200 mil pesos, aunque en redes sociales también se han mencionado cifras cercanas a los 56 millones.

La entrega y la reacción

El momento de la entrega fue compartido en video. En las imágenes se observa a Isabella abriendo la caja del reloj y reaccionando con evidente emoción. La joven aparece llorando mientras abraza a su madre, quien también se muestra conmovida.

La publicación generó una alta interacción en la cuenta de la empresaria, donde acumula millones de seguidores, y se llenó de comentarios y reacciones celebrando el gesto.

Antes de la entrega oficial del regalo, la celebración había iniciado con otros detalles. La noche previa al cumpleaños, Isabella recibió una serenata privada en el hotel donde se hospedaban en Cartagena. Al día siguiente, la habitación fue ambientada con decoración en tonos rosados y un pastel conmemorativo.

El mensaje que acompañó el obsequio

Más allá del valor económico del accesorio, Andrea Valdiri quiso resaltar un significado simbólico asociado al paso del tiempo. En una publicación dedicada a su hija escribió:

“Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día”.

Mientras se acerca la fiesta principal —sobre la cual aún no se han revelado mayores detalles oficiales—, el reloj se convirtió en el elemento más comentado de la celebración y en el centro de conversación en redes sociales.