¡Ni arme paseo para Chocó! Vías a Quibdó siguen con cierre total por protestas

Resumen: Las vías Quito-Medellín y Quito-Pereira se encuentran con cierre total por manifestaciones públicas. La Policía de Chocó pide a los conductores verificar el estado de las vías a través de la línea #767.

Minuto30.com .- La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Chocó informó este miércoles que las vías Quibdo-Medellín y Quibdo-Pereira continúan con cierre total debido a manifestación pública.

El bloqueo, que ha generado una fuerte congestión vehicular en ambos corredores, no tiene una hora de apertura estimada.

El Departamento de Policía de Chocó invita a los conductores a verificar el estado de las vías a través de la línea gratuita #767 antes de iniciar su viaje. También hace un llamado para no invadir el carril contrario y a los conductores a mantener la calma.

La policía Chocó también entrega una serie de recomendaciones para los viajeros, como no exceder los límites de velocidad, conducir a la defensiva y no manejar bajo los efectos del alcohol, con el objetivo de evitar accidentes en la carretera.

