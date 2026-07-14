Ni archivado ni declarado inocente: El caso Aguas Vivas contra Daniel Quintero sigue vivo tras apelación

Resumen: En el evento en el cual en el que el Tribunal Superior de Medellín considere que se deben hacer los ajustes de la imputación, se reanudará de inmediato la audiencia de imputación. Esto de ninguna manera significa que el caso se ha archivado ni terminado.

Hoy se continuó con la audiencia de acusación del caso Aguas Vivas donde está vinculado el Exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios. La juez resolvió las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores, determinando que se deben hacer unos ajustes a la imputación. Esto de ninguna manera significa que el caso se cayó o que se declaró a Daniel Quintero Calle como inocente.

Esto quiere decir que el caso sigue, pero debiéndose subsanar unos aspectos procedimentales, es decir, de forma. Adicionalmente, la decisión hoy no está en firme, toda vez que la fiscalía y la representación de víctimas (Distrito de Medellín) apelaron la decisión. Será el Tribunal Superior de Medellín (Sala Penal) quien deberá resolver este asunto. Recurso que se sustentará el 06 de agosto de 2026 a las 8:30 A.M.

En el evento en el cual en el que el Tribunal Superior de Medellín considere que se deben hacer los ajustes de la imputación, se reanudará de inmediato la audiencia de imputación. Esto de ninguna manera significa que el caso se ha archivado ni terminado.

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Las víctimas (Distrito de Medellín) insisten que existen todos los elementos materiales probatorios sólidos para avanzar en el caso. Se trata de una estrategia de dilación de los defensores para ganar tiempo y evitar que la Fiscalía General de la Nación revele las más de 4000 pruebas documentales y los 50 testimonios que tiene el caso.