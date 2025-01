¡Ni a Falcao! Dayro Moreno salió aplaudido por los hinchas de Atlético Nacional

Dayro Moreno, uno de los delanteros que más quieren los hinchas en general del fútbol colombiano, salió ovacionado del estadio Atanasio Girardot.

El goleador del fútbol colombiano, atacante de Once Caldas, fue sustituido al minuto 65 de la segunda parte por Jerson Malagón.

En ese momento el compromiso ya iba 4-0, ante la contundencia del ataque del ‘Más veces campeón’ de Colombia.

El jugador, que siempre quiere jugar los 90 minutos completos, salió molesto, como es normal en alguien que vive el fútbol tan de lleno, por la sustitución.

Sin embargo, la cara de enojo se le borró por segundos, cuando los cerca de 40 mil hinchas se levantaron para aplaudirlo.

El aplauso retumbó en cada tribuna del coloso de la 74 y se completó con el coro “Dayro Moreno, Dayro Moreno, Dayro Moreno”, que lideraron Los Del Sur.

En conferencia de prensa, el jugador indicó que sintió “Alegría de sentir el aplauso de esta hincha tan linda que es la de Nacional”.

Al mismo tiempo, Dayro agregó que “para mi es un orgullo muy grande”, pese al duro momento que estaba viviendo por la derrota.

“En mi carrera, siempre lo dije, quizás uno de los clubes que yo he dicho que me ha marcado es Once Caldas y Nacional!, agregó Dayro.

El goleador tuvo un espacio especial también para agradecerle a la barra Los Del Sur, que le cantaron como a cualquiera de los verdolagas.

Sin duda, el amor entre los hinchas y Dayro es mutuo, y así se sintió tras salir del terreno de juego, algo que ni con ídolo de la Selección Colombia como Falcao García llegó a ocurrir.

