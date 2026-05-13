Never Leonel Padilla desapareció en Medellín

Resumen: Se reporta la desaparición de Never Leonel Padilla Callejas, ciudadano colombiano de 46 años, sexo masculino e identidad de género masculina. La desaparición ocurrió el 10 de mayo de 2026 en el barrio Limonar Uno, en la ciudad de Medellín .

Se reporta la desaparición de Never Leonel Padilla Callejas, ciudadano colombiano de 46 años, sexo masculino e identidad de género masculina. La desaparición ocurrió el 10 de mayo de 2026 en el barrio Limonar Uno, en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra con blanco, jean color azul claro y tenis blancos con detalles naranjados y verdes marca Adidas. Estas características de vestimenta pueden ayudar a facilitar su identificación por parte de la comunidad.

Entre sus señales particulares se destacan varios tatuajes y cicatrices visibles: un tatuaje de un alacrán en el lado derecho del cuello, un dragón grande en la espalda y el nombre “Dora” tatuado en el antebrazo derecho. Además, presenta una cicatriz grande en el estómago y otra en el párpado del ojo derecho, rasgos importantes para su reconocimiento.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes