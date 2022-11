[VIDEO] Netflix no contó con la familia de Andrés Escobar para producir la serie ‘Goles en Contra’: ¿demandarán?

in

No cabe duda que el asesinato de Andrés Escobar fue una de las noticias más dolorosas en la historia de fútbol colombiano. Es por esto que conocer que su legado será recordado en una producción audiovisual despertó la atención de todos los seguidores de ‘El Inmortal #2’.

No obstante, los familiares del fallecido jugador aseguraron que Netflix nunca tuvo en cuenta a la familia para producir su serie; revelación, que lo más seguro es que decepcionará a más de uno, apunta a lo que sienten los seres queridos de ‘El caballero del fútbol’.

‘Goles en Contra’, la serie de Netflix sobre Andrés Escobar:

Este miércoles, 2 de noviembre, Netflix estrenó en su plataforma de streaming la serie ‘Goles en Contra’. La producción mostrará la historia de Andrés Escobar, recordado defensor central de Atlético Nacional y la Selección Colombia; el cual fue asesinado tras marcar un autogol en el Mundial de Estados Unidos 1994. Como era de esperarse, la serie llamó mucho la atención entre los aficionados del fútbol colombiano y de ‘La Tricolor’.

Esto dice la familia de Andrés Escobar sobre la serie de Netflix

Uno de los más indignados por la realización de esta serie es Santiago Escobar, reconocido técnico colombiano y hermano del protagonista de esta historia.

“A nombre de la familia, yo le quiero expresar a todos que estoy indignadisimo, igual que toda mi familia porque la gente de Netflix no tuvo la delicadeza de contar con nosotros y de por lo menos preguntarnos o decirnos: vamos a hacer una serie sobre Andrés Escobar. No nos dijeron qué tipo de orientación le iban a dar a este documental, no nos dijeron absolutamente nada.”, manifestó el exfutbolista y director técnico colombiano.

Tras esta situación el ‘Sachi’ anunció que la familia se irá por el camino legal por la forma en cómo pasaron por encima de ellos: “Yo estoy hablando con un abogado y a nombre de la familia, nosotros queremos demandar a la gente de Netflix”.

“Esto es una falta de respeto que tanto Andrés como todos ellos que fueron tan grandes, los hayan metido en una serie tan asquerosa y perversa donde lo único que pretenden es vender y comercializarse con la imagen de Andrés y de todos los jugadores de la Selección, incluído el cuerpo técnico y todas las personas que conocieron a Andrés”, concluyó el antioqueño.

Santiago Escobar aseguró que algo hay que hacer y que se suma al disgusto que tienen todos por lo que hicieron: “es una bellacada”.

Cabe mencionar que hasta el momento Netflix no se ha pronunciado tras las declaraciones de la familia de Andrés Escobar.