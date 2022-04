Netflix despide al protagonista de una de sus series por acusaciones de acoso sexual

in

Desde enero Netflix empezó el rodaje de su nueva serie llamada The Fall of House of Usher, pero recientemente se anunció que Frank Langella, su protagonista, fue despedido.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento el actor de 84 años hacía comentarios inapropiados a una de las coprotagonistas, que puso quejas por acoso sexual.

Luego de una investigación Netflix tomó la decisión de despedirlo y continuar con el rodaje sin él, grabando las escenas en las que no sea necesario el personaje.

Por ello se abrirá de nuevo el casting para encontrar al actor que le dará vida al personaje.

Aunque las circunstancias retrasaran la fecha en la que se esperaba terminar el rodaje (junio) se espera que no sea mucho el tiempo utilizado para continuar con las grabaciones con normalidad.

Para leer más noticias de entretenimiento ingrese aquí.