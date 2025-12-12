El director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, compartió sus sensaciones sobre el proceso actual y reveló las altas expectativas que tiene para el año 2026, periodo crucial previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

En una entrevista concedida al canal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, el estratega argentino enfatizó que la clave del éxito reside en la planificación y el enfoque mental de su equipo.

Lorenzo subrayó la importancia de la metodología y la actitud ganadora que busca implementar en el combinado nacional.

“Trabajar con un objetivo, un objetivo claro, esto lleva a que el resultado se trabaje con detalle. Lo que tratamos de hacer con mi equipo de trabajo es canalizar esa energía negativa en algo positivo”, afirmó el DT.

Destacó además que los resultados obtenidos hasta ahora son fruto de ese compromiso: “Eso se da partido a partido y con la mentalidad ganadora de salir a ganar, no jugamos partidos fáciles, fueron partidos muy competitivos. Es el resultado de un trabajo que se planifica”.

Con miras al próximo año, el entrenador se mostró satisfecho con el recorrido y la evolución que ha tenido el equipo bajo su dirección.

Néstor Lorenzo planifica el 2026 con la Selección Colombia: “Trabajar con un objetivo claro”

“Nosotros trabajamos con el corazón en todo momento, y me siento feliz con el trabajo que hago. El proceso ha sido bueno y eso ayuda en el resultado final”, comentó Lorenzo.

El estratega añadió que “Uno va haciendo un recorrido y tiene diferentes sensaciones, tanto el recorrido como el resultado ha sido bueno, y para lograr eso necesitas caminar firme en el camino”.

Finalmente, Néstor Lorenzo ratificó el gran propósito que motiva su trabajo de cara a las instancias definitivas de la clasificación.

El director técnico concluyó con un mensaje ambicioso y enfocado en el esfuerzo diario: “El objetivo es llevar a Colombia a lo más alto posible, ese es el objetivo y eso se da partido a partido”.

La planificación para 2026 ya está en marcha, con la meta clara de alcanzar la excelencia en el Mundial.

