“Sirven para ver en qué nivel estamos”: Néstor Lorenzo habló de los microciclos

Este martes, 18 de octubre, la Selección Colombia inició un nuevo microciclo de trabajo que terminará el jueves 20 del mismo mes en Barranquilla. Dicho proceso se realiza bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo y es integrado por futbolistas en su mayoría del torneo colombiano y algunos de la MLS.

Hoy por medio de una rueda de prensa, el estratega argentino habló precisamente acerca de la importancia de los microciclos y el proceso previo al partido amistoso programado con Paraguay el 19 de noviembre, un juego que no está dentro de una fecha FIFA y se podría jugar sin las principales figuras.

Los microciclos y su importancia en la ‘Tricolor’: “Nos sirven para tener un conocimiento del fútbol local, ver en qué nivel estamos, intercambiar datos con los clubes, hacer un seguimiento al rendimiento y al físico. Todo sirve para mejorar. La idea era generar un sentido de pertenencia, una identidad y crear un proceso en Selección con jugadores que tienen proyección por más de que no jueguen en sus clubes. Tenemos la posibilidad de trabajar con estos muchachos que tienen futuro, pero no sabemos en qué momento los necesitaremos. La adaptación a un posible llamado va a ser mucho más fácil y simple”.

🎥 Néstor Lorenzo y Juan Camilo Portilla hablan sobre un nuevo microciclo de la Selección Colombia. pic.twitter.com/0RuNJH9s3q — Win Noticias (@NoticiasWin) October 19, 2022

“Uno realmente ve el nivel en la competencia, por otro lado estos microciclos son importantísimos porque se descubren muchas cosas en la capacidad de asimilación, captación y ni hablar de la parte física. Me encanta que la Selección compita con los mejores jugadores que pueda tener. Agarramos el amistoso sin saber con qué jugadores podemos contar, hay posibilidades de un partido a final de enero ante USA en otro juego que no será de Fecha FIFA. Si son convocados, ya existirá un conocimiento mutuo para la competencia y también evaluar qué jugadores están preparados para este tipo de competencia”, añadió.

Comunicación con otros técnicos: “El intercambio de información con los entrenadores es muy importante. La idea es tener una base de datos de rendimiento, cada entrenador tiene su propio estilo, pero los jugadores se pueden llevar de acá una idea de lo que nosotros queremos. Esa comparación de rendimientos ayuda a la evolución del fútbol colombiano”.

Partido amistoso con Paraguay: “Tenemos muy pocos ensayos o amistosos para juntar al grupo que va a jugar la Eliminatoria. El juego no será en fecha FIFA, entonces los equipos tienen la potestad de decidir si prestan los jugadores o no, ya estamos haciendo gestiones. La idea es contar con la mayoría que van a jugar la Eliminatoria. Cuando me ofrecen un partido, yo lo analizo y trato de ver con que jugadores puedo contar. Competir siempre nos ayuda a ver cómo estamos parados y cómo vamos con el trabajo”.