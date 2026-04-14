Néstor David Muñoz desapareció en Itagüí

Resumen: Se trata de Néstor David Muñoz García, un hombre colombiano de 33 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre. Es de nacionalidad colombiana.

Se trata de Néstor David Muñoz García, un hombre colombiano de 33 años, de sexo masculino y con identidad de género hombre. Es de nacionalidad colombiana.

En cuanto a sus características y señas particulares, se describe que al momento de su referencia vestía un buzo azul rey, jean o bermudas y tenis blancos. Como rasgo distintivo, presenta un tatuaje en la pierna derecha con flores y el nombre “Claudia”.

Su desaparición ocurrió el 05 de enero de 2026 en el municipio de Itagüí. Desde esa fecha no se cuenta con información adicional sobre su paradero, por lo que el caso se enmarca como una búsqueda de persona desaparecida.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes