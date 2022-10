VIDEO. Nelson Velásquez estrena un cambio de look

El cantante Nelson Velásquez fue criticado por sus seguidores luego de que al parecer se pintara la barba para que se le viera más oscura y abundante, Velásquez cambió de look luego de que lo criticaran por su físico.

Hace poco, se le vio al cantante salir con una gorra en uno de sus concierto en Medellín, pero dicen que se veía mejor con el «tinte de betún» que se habría aplicado en un pasado en su cabello y barba.

Al parecer, el artista desistió de la técnica de pintar su cabello y barba.

Nelson admitió que se hizo un procedimiento en su barba para que se viera más ‘tupida’. «Con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maric… ¿saben que me he hecho? Lo que me da la gana, lo que yo quiero, porque si yo me siento bien así es lo que me importa», expresó a sus haters.

Y agregó: «Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿Qué me he hecho? ¿Qué si es un peluquín? ¿O qué mier… es?, tanta mala intención e ignorancia junta», escribió hace varios días el artista en sus redes sociales.