Nelson Ramos colgará los guayos: el arquero anunció su retiro del fútbol

En las últimas horas se conoció que el arquero Nelson Ramos colgará los guayos este fin de semana y dejará los guantes a un lado pues este sábado, 8 de octubre, disputará su último juego como futbolista profesional.

El guardameta, de 40 años, lo hará defendiendo los colores del Boca Juniors, de Cali, equipo de la Primera B, contra el Real Santander, en la última fecha del ‘todos contra todos’ en aquel torneo.

Recientemente, el portero de clubes como Millonarios y el Deportivo Pasto consiguió el título como entrenador de fútbol, distinción que le dio una reconocida universidad en el Valle del Cauca.

«Todavía me quedan unos días, es mi último partido el fin de semana, estoy feliz de poder dirigir hasta la Sub -20, gracias a la universidad y a la comisión de técnicos, que la carrera no quede solamente en la cancha como jugador, sino también poder enseñar e instruir», expresó Ramos en entrevista con el ‘Blog Deportivo’.