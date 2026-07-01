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    Nelson de Jesús Vélez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 15 de marzo

    Publicado por: Juan Manuel

    NELSON DE JESUS VELEZ CEBALLOS
    Nelson de Jesús Vélez desapareció en Medellín

    Resumen: Nelson de Jesús Vélez Ceballos, hombre colombiano de 78 años, fue reportado como desaparecido. Al momento del reporte no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba puestos.

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    Nelson de Jesús Vélez Ceballos, hombre colombiano de 78 años, fue reportado como desaparecido. Al momento del reporte no se contaba con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba puestos.

    Como señal particular, presenta una cicatriz quirúrgica en la rodilla derecha, característica que puede facilitar su identificación. Esta es la única descripción física adicional disponible en la información suministrada.

    La desaparición ocurrió el 15 de marzo de 2026 en Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

    1 BOLETIN NELSON DE JESUS VELEZ CEBALLOS

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