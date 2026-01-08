Menú Últimas noticias
    Nellý Arenas desapareció en Bello

    Fue vista por última vez el 28 de febrero de 2023 en el barrio La Navarra, ubicado en el municipio de Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: Nellý Arenas Rendón tenía 63 años al momento de su desaparición. Fue vista por última vez el 28 de febrero de 2023 en el barrio La Navarra, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Nellý Arenas Rendón tenía 63 años al momento de su desaparición. Fue vista por última vez el 28 de febrero de 2023 en el barrio La Navarra, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

    Entre sus señales particulares se destaca una mancha en el lado izquierdo del cuello y una cicatriz en el antebrazo izquierdo, características que pueden ayudar a su identificación. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición.

    En cuanto a sus características morfológicas, Nellý es de contextura mediana y piel blanca. Tiene el cabello ondulado de color negro, rostro ovalado, nariz recta y boca mediana con labios medianos. Sus ojos son medianos, de color verde.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


