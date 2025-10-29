¡Alarma en Neiva! El Estadio Guillermo Plazas Alcid, en riesgo de colapso, queda inhabilitado por la Dimayor

Una noticia sacude los cimientos del Fútbol Profesional Colombiano y especialmente a la afición del Club Atlético Huila, por cuenta de su estadio.

El tradicional Estadio Guillermo Plazas Alcid ha sido declarado inseguro e inhabilitado para albergar partidos oficiales debido al alto riesgo de colapso estructural de sus tribunas.

La drástica decisión fue comunicada hoy por el Club Atlético Huila, tras una inspección de la DIMAYOR que corroboró los hallazgos de una reciente evaluación técnica.

El informe, que se desprende de la Consultoría No. 1686-2024 solicitada por la Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva, es contundente.

La principal preocupación radica en la posibilidad de un colapso de las tribunas que se encuentran sobre los camerinos de los equipos y el de árbitros.

«El escenario no cumple con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para su uso y para el desarrollo de competencias del Fútbol Profesional Colombiano, tanto en aspectos estructurales como reglamentarios,» señala el comunicado del club.

La información que reveló el club, fue comunicada basada en la evaluación técnica que se realizó en el escenario.

El estudio fue realizado por la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, registró conclusiones que son definitivas.

En este se recomienda una «intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas» dada la «gravedad de las deficiencias detectadas».

La inhabilitación es inmediata y afecta directamente al Club Atlético Huila en un momento crucial: el inicio de los cuadrangulares semifinales del campeonato de la B.

Por disposición de la Dimayor, el Estadio Guillermo Plazas Alcid no podrá ser utilizado hasta que se ejecuten las «adecuaciones exigidas por la normativa vigente».

Ante la premura de la situación, y con la primera fecha de las semifinales programada para este viernes 31 de octubre, la dirigencia del Huila trabaja a contrarreloj.

El Club y la Dimayor anunciarán en las «próximas horas» la ciudad y el estadio alterno que acogerá el primer partido de los cuadrangulares semifinales.

