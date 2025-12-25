Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Negra se perdió en Copacabana: le tiene mucho miedo a la pólvora

    La perrita no tiene cola, como seña particular que puede ayudar a dar con su paradero

    Publicado por: SoloDuque

    La dueña de negra relata con desesperación que la ha buscado por horas sin descanso
    La dueña de negra relata con desesperación que la ha buscado por horas sin descanso y aun no dan con ella
    Negra se perdió en Copacabana: le tiene mucho miedo a la pólvora

    Resumen: La Navidad se convirtió en una angustia constante para una familia en el municipio de Copacabana. Negra, una perrita que es el motor de su hogar, desapareció en la noche del miércoles 24 de diciembre tras asustarse por las fuertes detonaciones de pólvora que se registraron en el sector.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Navidad se convirtió en una angustia constante para una familia en el municipio de Copacabana. Negra, una perrita que es el motor de su hogar, desapareció en la noche del miércoles 24 de diciembre tras asustarse por las fuertes detonaciones de pólvora que se registraron en el sector.

    Su dueña relata con desesperación que la ha buscado por horas sin descanso. Es muy probable que el animal, en su instinto de protección, se encuentre desorientada o refugiada en algún garaje, bodega o zona boscosa cercana al barrio donde fue vista por última vez.

    Señas particulares de Negra

    Para que los habitantes del norte del Valle de Aburrá puedan identificarla, estas son sus características:

    Nombre: Negra.

    Raza: Criolla (Negra).

    Rasgo distintivo: No tiene cola.

    Lugar de desaparición: Barrio La Pedrera, Copacabana.

    Fecha: Miércoles 24 de diciembre (Noche de Navidad).

    Un llamado a la solidaridad en Copacabana

    Se solicita a los vecinos de La Pedrera y barrios cercanos revisar sus cámaras de seguridad o estar atentos si ven a una perrita negra deambulando con signos de temor. Dada la cercanía con otros sectores, no se descarta que haya cruzado hacia zonas aledañas de Bello o Girardota en su huida.

    Si usted la tiene bajo su resguardo o sabe dónde puede estar, por favor devuélvale la tranquilidad a esta familia que no ha dejado de buscarla un solo minuto.

    Contacto directo: 310 514 09 76

    El ruido de la pólvora desorienta gravemente a los animales. Compartir esta nota es fundamental para que Negra regrese a casa sana y salva. ¡Ayúdanos a difundir!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.