Resumen: La Navidad se convirtió en una angustia constante para una familia en el municipio de Copacabana. Negra, una perrita que es el motor de su hogar, desapareció en la noche del miércoles 24 de diciembre tras asustarse por las fuertes detonaciones de pólvora que se registraron en el sector.

Negra se perdió en Copacabana: le tiene mucho miedo a la pólvora

Su dueña relata con desesperación que la ha buscado por horas sin descanso. Es muy probable que el animal, en su instinto de protección, se encuentre desorientada o refugiada en algún garaje, bodega o zona boscosa cercana al barrio donde fue vista por última vez.

Señas particulares de Negra

Para que los habitantes del norte del Valle de Aburrá puedan identificarla, estas son sus características:

Nombre: Negra.

Raza: Criolla (Negra).

Rasgo distintivo: No tiene cola.

Lugar de desaparición: Barrio La Pedrera, Copacabana.

Fecha: Miércoles 24 de diciembre (Noche de Navidad).

Un llamado a la solidaridad en Copacabana

Se solicita a los vecinos de La Pedrera y barrios cercanos revisar sus cámaras de seguridad o estar atentos si ven a una perrita negra deambulando con signos de temor. Dada la cercanía con otros sectores, no se descarta que haya cruzado hacia zonas aledañas de Bello o Girardota en su huida.

Si usted la tiene bajo su resguardo o sabe dónde puede estar, por favor devuélvale la tranquilidad a esta familia que no ha dejado de buscarla un solo minuto.

Contacto directo: 310 514 09 76

El ruido de la pólvora desorienta gravemente a los animales. Compartir esta nota es fundamental para que Negra regrese a casa sana y salva. ¡Ayúdanos a difundir!