¿Negligencia o accidente? Supersalud inicia investigación a Nueva EPS por muerte de niño Kevin Acosta

Resumen: La Supersalud inició una auditoría tras la muerte de Kevin Acosta, niño de siete años con hemofilia, para investigar posibles fallas en la entrega de su medicamento profiláctico Emicizumab por parte de la Nueva EPS y los prestadores encargados. La indagación evaluará barreras administrativas, cumplimiento de protocolos y suministro del tratamiento, y podría derivar en sanciones si se detectan irregularidades. El caso ha reavivado el debate sobre el acceso a medicamentos vitales para pacientes con hemofilia y otras enfermedades de alto riesgo.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) anunció este miércoles 18 de febrero la apertura de una auditoría focalizada a la Nueva EPS tras el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa con inhibidores, ocurrido el pasado 13 de febrero en Bogotá.

La investigación de la Supersalud tiene como objetivo principal determinar si en la atención del menor se presentaron barreras administrativas o fallas en la entrega de medicamentos esenciales, y si estas posibles fallas pudieron incidir en el desenlace fatal.

La auditoría que inició la Supersalud revisará varios aspectos clave del caso:

• Barreras administrativas que pudo haber enfrentado la familia para acceder al tratamiento.

• Entrega del medicamento profiláctico Emicizumab por parte de la Nueva EPS y de los prestadores de servicios de salud que estaban a cargo de Kevin.

• Cumplimiento de protocolos y normas vigentes sobre la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, incluyendo las autorizaciones y suministro del tratamiento indicado para el manejo de la hemofilia.

La Supersalud señaló que, si la auditoría encuentra irregularidades en el proceso de atención o en la entrega de medicamentos, la entidad podría imponer sanciones administrativas, multas u otras medidas correctivas establecidas por la ley contra los responsables.

La #SuperSalud, como entidad de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), expresa sus más profundas condolencias a la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, quien falleció el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, tras… pic.twitter.com/Fb5sCWKW5p — Supersalud (@Supersalud) February 18, 2026

Denuncias y contexto clínico

Según denuncias públicas de la familia del menor, Kevin no habría recibido el medicamento profiláctico Emicizumab durante aproximadamente dos meses antes de su muerte. Ese medicamento es de alto costo y se utiliza para reducir el riesgo de hemorragias en personas con hemofilia A severa.

La ausencia del tratamiento profiláctico —que, según varias fuentes, estaba programado para ser administrado periódicamente cada 28 días— coincide con una suspensión en la entrega desde diciembre de 2025 que la familia atribuye a fallas en la gestión entre la EPS y la red de prestadores.

Causa del accidente y controversia

El menor sufrió un accidente mientras montaba bicicleta el pasado 8 de febrero, que le provocó un trauma craneoencefálico severo y lesiones que requirieron hospitalización en Bogotá.

Desde la Nueva EPS, sin embargo, se ha argumentado oficialmente que la causa determinante de la muerte fue el trauma causado por la caída, y no una interrupción del tratamiento. La entidad afirmó que Kevin había recibido su último medicamento en diciembre de 2025 y que la siguiente dosis estaba programada para enero de 2026, pero que el cambio de municipio de residencia solicitado por la madre generó un retraso en la aplicación.

Este punto ha sido motivo de controversia. La madre del menor señaló que la falta de medicamento también imposibilitó la realización de procedimientos médicos seguros, ya que sin el tratamiento profiláctico el riesgo de hemorragia en un paciente con hemofilia se incrementa considerablemente.

Otras investigaciones paralelas

En paralelo a la auditoría de la Supersalud, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una averiguación para establecer si hubo responsabilidad penal o administrativa de la Nueva EPS en el caso. Un fiscal de la Unidad de Vida está recopilando documentación médica, historia clínica y el informe de necropsia para evaluar posibles delitos.

El caso de Kevin ha generado un amplio debate en el país sobre el acceso a tratamientos de alto costo en el sistema de salud colombiano y la eficacia de las EPS para garantizar su entrega oportuna a pacientes con enfermedades complejas. Defensores de derechos, asociaciones de pacientes y miembros de la opinión pública advierten que la falta de acceso a estos medicamentos no solo compromete la calidad de vida de los pacientes con hemofilia, sino que puede derivar en consecuencias graves e irreversibles.