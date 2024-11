América Latina representa el 6 por ciento de la población mundial y en la pandemia del Covid-19 registró el 30 por ciento de las muertes. Cada nación tomó su propio camino para buscar las vacunas que permitieran enfrentar el mortal virus, sin los mejores resultados.

Con este ejemplo dramático, el senador uruguayo Alejandro Sánchez ilustra la necesidad de que Latinoamérica encuentre caminos comunes de unidad, más allá de los gobiernos, para enfrentar de la mejor manera los desafíos económicos, sociales, climáticos y hasta democráticos, que le plantea el futuro a la humanidad en general y a nuestro continente en particular.

“eso no nos puede volver a ocurrir, la unidad de nuestro continente debe darse desde la identificación de un mismo camino pata que, como bloque diverso y multicultural, podamos negociar con los poderosos bloques económicos que han montado las potencias, la unidad más allá de los gobiernos, es el camino para garantizar el bienestar de nuestros pueblos”, asegura el senador Sánchez de la República Oriental del Uruguay.

Verónica Mendoza, ex candidata presidencial en el Perú, reconoce que la democracia liberal como la hemos conocido está en crisis porque no ha sabido responder a las necesidades de la gente ni ha entregado soluciones a las crisis que, en muchos casos, ha significado hambre y muerte.

“Nuestra democracia liberal está en crisis sin duda, por un lado por el asedio de sectores de ultraderecha que no creen en la democracia, que no respetan la voluntad popular, que son capaces de golpes duros o blandos, ya sea con bota militar o a través de estrategias judiciales y mediáticas; pero también porque esa democracia liberal no ha sido capaz de responder a las expectativas y los sueños de la gente, no le ha garantizado salud, educación, comida en algunos casos, por eso la necesidad de construir una nueva democracia, más profunda, con mayor protagonismo de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las organizaciones sociales, donde la gente pueda participar en la toma de decisiones, que se avoque a resolver los problemas más urgentes de la gente”, asegura la dirigente peruana Verónica Mendoza.

Al señalar que Latinoamérica no hace las reglas del mundo, sino que las padece, los dirigentes progresistas iberoamericanos señalan que es necesario construir espacios de diálogo multilateral, en los cuales se superen las grandes cumbres presidenciales y se emitan elocuentes pronunciamientos políticos, que en la mayoría de los casos no se traducen en hechos concretos para el bienestar de los pueblos.

“Tenemos grandes desafíos como Red Futuro de poder pensar, poder actualizar nuestros libros para poder enfrentar el futuro justamente, tenemos la inteligencia artificial que no dice que va a transformar la forma en que nos relacionamos los seres humanos, la forma en que existe el trabajo, también hay desafíos políticos, va a significar más o menos explotación; tenemos el desafío de la seguridad, nuestro continente se ha quedado atrás en lo que representa la unidad, se ha quedado atrás en decirle al mundo que América Latina representa una sola voz para poder enfrentar al mundo y decirle que ya no se va a comportar como colonia sino como adulto y entonces podrá empezar a soñar con dejar de ser provincia y empezar a ser potencia”, señaló por su parte el diputado chileno Gonzalo Winter.

Las palabras de los tres dirigentes latinoamericanos fueron pronunciadas en la apertura del II Encuentro de la Red Futuro, “Generación de Paz”, que arrancó este viernes en el Teatro Colón de Bogotá y se extenderá hasta el domingo 4 de febrero, con la participación de delegados de todas las naciones que integran la comunidad iberoamericana y del caribe.

