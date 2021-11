La necesaria extradición de ‘Otoniel’

No queda duda de que el mayor golpe contra el terrorismo y el narcotráfico de los últimos años fue la captura del capo alias ‘Otoniel’, operación que como hemos sabido, empezó a gestarse el mismo día en que el presidente Duque asumió el gobierno, el 7 de agosto de 2018. La estructura delincuencial que comanda ‘Otoniel’ es considerada como la mayor amenaza contra la seguridad de Colombia y, porqué no decirlo, de la región. Ese bandido controlaba el grueso del tráfico de drogas ilícitas, operación que combinaba con acciones terroristas en todas las zonas del país donde su banda tiene presencia.

No se equivoca el presidente Duque cuando afirma que su captura es un golpe de similar importancia a la baja en 1993 de Pablo Escobar. ‘Otoniel’ era una amenaza para la estabilidad política, económica y social del país. Su captura debe ser leída como un golpe a la espina dorsal del crimen organizado. Debo reconocer mi estupefacción causada por los mensajes que ciertos sectores de la extrema izquierda empezaron a lanzar tan pronto se confirmó la captura del sujeto. ¿Cómo así que no debe ser extraditado? No nos llamemos a engaños. El sistema penitenciario colombiano es vergonzoso y desde una cárcel en nuestro país, ‘Otoniel’ podrá seguir manejando toda su organización criminal, con los daños que eso puede causarle a la sociedad general.

Se han conocido serias denuncias que dan cuenta de unos acercamientos que en el pasado sostuvo el senador Cepeda -al que le seduce infinitamente estar codeándose con delincuentes- con ‘Otoniel’. Entonces tenemos que él fue el hombre fuerte en la operación que culminó en la impunidad de las FARC que trajo consigo, no podemos olvidarlo, un monumental lavado de dinero fruto del narcotráfico.Como si lo anterior no fuera suficiente, ahora nos enteramos de que el mismo Cepeda, con el respaldo decidido de organizaciones afines a él como el “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, también anduvo tratando de convertir al sanguinario ‘Otoniel’ en “actor político”.