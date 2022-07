Nebulosas planetarias captadas por el telescopio James Webb

Este martes fueron presentadas las imágenes de dos nebulosas captadas por el telescopio James Webb.

Se trata de Carina y Anillo Sur, gigantescas nubes de polvo y gas donde nacen las estrellas.

Las imágenes dejan ver la colorida nebulosa del Anillo del Sur a 2.500 años luz es el objeto cósmico de la segunda imagen del telescopio James Webb, el mayor que se haya lanzado jamás al espacio.

La instantánea de esta nebulosa planetaria formada por varias estrellas, una de ellas moribunda que ha estado emitiendo anillos de gas y polvo durante miles de años, se ha hecho pública este martes después de conocerse ayer la primera imagen infrarroja más profunda el universo.

Hundreds of new stars.

Examples of bubbles and jets created by newborn stars.

Galaxies lurking in the background.@NASAWebb Deputy Project Scientist Amber Straughn details new discoveries about Carina Nebula. https://t.co/63zxpNDi4I #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/37mxH2GvfO

— NASA (@NASA) July 12, 2022