Nayib Bukele escribe en su biografía de Twitter «dictador de El Salvador»

San Salvador, 20 sep (EFE).- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cambió la noche de este domingo su biografía en la red social Twitter para describirse como «dictador de El Salvador».

El mandatario, quien anteriormente se identificaba como Presidente de El Salvador o Papá de Layla, cambió el contenido de su biografía en la referida red social.

Ninguna instancia gubernamental ha denunciado la usurpación o vulneración de la cuenta verificada «@nayibbukele».

En repetidas ocasiones, el mandatario ha negado que en El Salvador exista una dictadura ente las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva «autoritaria».

El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra el mandatario con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un «dictador».

«¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!», eran algunos de los mensajes portados por los manifestantes.

El presidente criticó en un mensaje a la nación la protesta e indicó que «fueron a luchar contra una dictadura que no existe».

En marzo pasado, también señaló que «El Salvador no será una dictadura, como quieren hacer creer a la gente algunos activistas, analistas, algunos periodistas y políticos que no fueron electos».

El mandatario, quien gobierna desde junio de 2019, cambió en enero pasado su fotografía de Twitter y colocó la del personaje principal de la película estadounidense «El dictador».

El presidente salvadoreño adoptó la fotografía del almirante general Haffaz Aladeen, protagonista de la referida película e interpretado por el británico Sacha Baron Cohen.

JUEZ DENUNCIA VIGILANCIA MILITAR

El juez salvadoreño Juan Antonio Durán denunció la noche del domingo mediante una publicación en Twitter y en una conversación en directo en la misma que militares supuestamente montaron una vigilancia irregular en la zona en la que vive.

«Por este medio denuncio ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil que está afuera de mi casa», escribió el juez.

Agregó: «Desconozco si hay orden de captura. Por de pronto, estamos bien. Y dice que no es dictadura. No nos detendrán».

Durán fue el encargado de comunicar a la prensa el viernes pasado de la presentación de una demanda internacional contra el Estado salvadoreño por una reforma legal que aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bukele que cesará a los jueces sexagenarios.

Sostuvo que la demanda se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la «violación a la independencia judicial».