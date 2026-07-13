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    Nayib Bukele oficializa su candidatura presidencial tras arrasar en las primarias de su partido «Nuevas Ideas»

    El partido oficialista Nuevas Ideas ha proclamado formalmente a Nayib Bukele como su candidato para 2027

    Publicado por: SoloDuque

    Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura
    Fotografía de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura
    Nayib Bukele oficializa su candidatura presidencial tras arrasar en las primarias de su partido «Nuevas Ideas»

    Resumen: Nayib Bukele, buscará nuevamente la presidencia del país. El partido oficialista Nuevas Ideas lo ha proclamado formalmente como su candidato

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    Minuto30.com .- El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, buscará nuevamente la presidencia del país. El partido oficialista Nuevas Ideas lo ha proclamado formalmente como su candidato oficial para los próximos comicios presidenciales, previstos para febrero de 2027.

    La confirmación de su candidatura se dio a conocer este fin de semana, despejando cualquier duda sobre el futuro político inmediato del actual jefe de Estado y marcando el inicio anticipado de la carrera electoral en el país centroamericano.

    Victoria en las elecciones primarias

    La postulación de Bukele no fue una sorpresa, pero requería cumplir con los estatutos del partido. Su candidatura se consolidó de manera oficial tras culminar los procesos de elecciones primarias internas de la formación política Nuevas Ideas.

    Durante estos comicios internos, la fórmula integrada y liderada por el actual mandatario aseguró el respaldo absoluto de las bases del partido, obteniendo la luz verde para encabezar la contienda electoral venidera.

    El camino hacia febrero de 2027

    Con la maquinaria de Nuevas Ideas ya alineada en torno a su figura, Nayib Bukele se prepara para enfrentar las elecciones de febrero de 2027. Esta proclamación asegura que el mandatario seguirá siendo la figura central del panorama político salvadoreño durante los próximos años, en medio de la atención de la comunidad internacional sobre el desarrollo de los comicios en el país.

    Por el momento, el partido oficialista comenzará a trazar las estrategias de campaña para mantener la amplia mayoría y el respaldo popular con el que cuentan en la actualidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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